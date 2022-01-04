Посольство Туркменистана комментирует сообщения о ситуации на границе с Афганистаном
БАКУ /Trend/ - 3 января 2022 года ряд СМИ опубликовал бездоказательные и ложные сообщения о ситуации на туркмено-афганской границе, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Афганистане.
"Туркменистан в соответствии со своим постоянным нейтралитетом продолжает поддерживать добрососедские и добрососедские отношения с Афганистаном и относится к туркмено-афганской границе как к границе дружбы. Следует отметить, что с афганской стороной существует прочное взаимопонимание для сохранения мирной обстановки на совместной туркмено-афганской границе", - говорится в заявлении посольства.
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