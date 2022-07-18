Туркменистан и Узбекистан намерены расширить двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Узбекистан делегации правительственных и деловых кругов Туркменистана в городе Бухара состоялась встреча заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Батыром Атдаевым, передает Trend со ссылкой на узбекское министерство инвестиций и внешней торговли.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах промышленной кооперации, торговли, транспорта и логистики, обсудили вопросы увеличения числа совместных проектов в сельском хозяйстве, производстве строительных материалов, автомобилестроении, текстильной, фармацевтической и электротехнической промышленности, а также в химической отрасли.

Был отмечен стабильный рост товарооборота между двумя странами, увеличившийся в 2021 году на 67 процентов. В данном контексте была подтверждена приверженность сторон к увеличению этого показателя до двух миллиардов долларов.

Кроме того, стороны договорились ускорить запуск зон приграничной торговли "Лебап – Бухара" и "Дашогуз – Хорезм".