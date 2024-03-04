Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в Анталийском дипломатическом форуме

БАКУ /Trend/ - Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в третьем Анталийском дипломатическом форуме, сообщает Trend.

Согласно официальному источнику, Гурбангулы Бердымухамедов посетил Конгресс-центр "Nest", который стал местом проведения Анталийского дипломатического форума.

Как известно, Анталийский дипломатический форум (ADF) представляет собой инициативу, направленную на создание широкой диалоговой площадки для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, поиска ответов на современные вызовы, выработки новых эффективных путей сотрудничества.

Независимый, нейтральный Туркменистан принимает активное участие в решении проблем, имеющих глобальное и региональное значение.

Ашхабад реализует политику активного участия в выработке сбалансированных подходов к решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

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