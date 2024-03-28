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Туркменистан готов диверсифицировать поставки природного газа на пространстве ОЭС

Туркменистан Материалы 28 марта 2024 06:07 (UTC +04:00)
Туркменистан готов диверсифицировать поставки природного газа на пространстве ОЭС

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Сердар Бердымухамедов и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири обговорили перспективы многопланового взаимодействия между Туркменистаном и ОЭС, передает Trend.

Они выразили готовность увеличить эффективность работы этой многосторонней структуры и отметили большие возможности для развития взаимовыгодного партнерства между государствами-членами, особенно в сферах торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена, экологии и туризма.

Одним из приоритетов является энергетический сектор, где Туркменистан, обладая обширными запасами природного газа, готов разнообразить его поставки по всему пространству ОЭС.

Также обсуждалось транспортно-логистическое взаимодействие, и президент Сердар Бердымухамедов пригласил ОЭС принять более активное участие в реализации транзитного потенциала Туркменистана через коридоры Север-Юг и Восток-Запад.

Генеральный секретарь ОЭС принял участие в международной конференции в Ашхабаде, посвященной туристическим возможностям Туркменистана, а также принял участие в церемонии запуска программы "Анау - культурная столица тюркского мира 2024".

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) включает в себя следующие страны-члены: Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан.

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