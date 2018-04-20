МВД Узбекистана и Турции обсудили сотрудничество

20 апреля 2018 13:03 (UTC+04:00)

Делегация во главе с заместителем министра внутренних дел Турецкой Республики Ахметом Авшаром встретилась с первым заместителем министра внутренних дел Республики Узбекистан Давроном Назармухамедовым, передают в пятницу узбекские СМИ.

На встрече отмечалось, что сотрудничество между Узбекистаном и Турцией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других сферах последовательно развивается. Государственный визит президента Узбекистана в Турцию 25-26 октября 2016 года вывел двусторонние отношения на еще более высокий уровень. Сегодня совместно реализуются перспективные программы и проекты в сферах торговли, промышленности, транспорта, туризма, здравоохранения, образования и других.

Даврон Назармухамедов рассказал членам делегации об осуществляемых в органах внутренних дел коренных реформах, работе по внедрению в сферу информационно-коммуникационных технологий.

Ахмет Авшар, поблагодарив за теплый прием, отметил, что принятое Шавкатом Мирзиёевым решение об упрощении визового режима для граждан Турции стало важным шагом к дальнейшему укреплению традиционно дружеских связей между нашими народами.

На встрече была представлена информация о деятельности Министерства внутренних дел Турции по предотвращению преступности. Состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в сфере.

Во второй день визита стороны провели экспертное совещание по выработке механизма взаимодействия сторон и проектов международных договоров. На нем разработаны предложения по созданию механизма двустороннего сотрудничества в сферах образования, обеспечения безопасности и противодействия преступности.

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Azernews Newspaper
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