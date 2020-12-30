«Узавтосаноат» будет выпускать электромобили

Компанию «Узавтосаноат» хотят перевести на выпуск исключительно электромобилей и другое. Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 29 декабря 2020 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В документе отмечается, что «Узавтосаноат» перейдет на производство только легковых автомобилей и мототранспортных средств на электродвигателях.

Правительство Узбекистана поручило до 1 февраля 2021 года привлечь иностранных экспертов и консалтинговые компании для разработки проекта концепции.

Также отменяется сбор при покупке электромобилей внутри страны и (или) временном ввозе (уплачивается при регистрации авто в органах Министерства внутренних дел). Правительство поручило министерству финансов учесть это при формировании бюджета на 2021 год и последующие годы.

Согласно документу, министерства и местные хокимияты в течение двух месяцев разработают «дорожную карту» по установке зарядных станций (терминалов) для электротранспорта.