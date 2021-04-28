«Узавтосаноат» увеличило чистую прибыли на 26,2%

«Узавтосаноат» увеличило свою чистую прибыль на 26,2% до 42,8 млрд сумов. Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщается на Едином портале корпоративной информации.

Согласно предоставленным данным, доходы от основной деятельности составили 47,4 млрд сумов, что на 19,2 млрд сумов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы предприятия резко сократились — с 11,8 млрд сумов (в прошом году) до 1,4 млрд сумов.

Напомним, в начале апреля «Узавтосаноат» запустило трансформацию. Эта задача была возложена на специальный офис предприятия, созданный в соответствии с поручением руководства страны и сформированный совместно с компанией Boston Consulting Group (BCG).

Ранее Kapital.uz писал, что доли «Узавтосаноат» в 14 организациях, несвязанных с основной деятельностью компании выставили на продажу.