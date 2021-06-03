Президент Узбекистана провел телефонный разговор с Президентом Казахстана

3 июня состоялся телефонный разговор между президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает Trend со ссылкой на xs.uz.

Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.

Главы государств высоко оценили плодотворные результаты встречи премьер-министров двух стран, проведенной накануне в городе Нур-Султане.

Особое внимание было уделено дальнейшему продвижению приоритетных проектов в области торговли и логистики, промышленной кооперации, развития современных транспортных коммуникаций и туристической инфраструктуры.

Президенты также приветствовали расширение межпарламентского обмена и проведение в эти дни в городе Ташкенте первого заседания совместной комиссии на уровне руководителей Сенатов.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам укрепления отношений дружбы и добрососедства в Центральной Азии, а также мирного урегулирования в Афганистане.

Кроме того, рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.