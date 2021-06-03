Президент Узбекистана провел телефонный разговор с Президентом Казахстана
3 июня состоялся телефонный разговор между президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает Trend со ссылкой на xs.uz.
Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.
Главы государств высоко оценили плодотворные результаты встречи премьер-министров двух стран, проведенной накануне в городе Нур-Султане.
Особое внимание было уделено дальнейшему продвижению приоритетных проектов в области торговли и логистики, промышленной кооперации, развития современных транспортных коммуникаций и туристической инфраструктуры.
Президенты также приветствовали расширение межпарламентского обмена и проведение в эти дни в городе Ташкенте первого заседания совместной комиссии на уровне руководителей Сенатов.
Лидеры обменялись мнениями по вопросам укрепления отношений дружбы и добрососедства в Центральной Азии, а также мирного урегулирования в Афганистане.
Кроме того, рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.