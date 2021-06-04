БАКУ /Trend/ - Узбекистан рассчитывает на поставки вакцин от коронавируса из США, передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов провел встречу со специальным советником вице-президента США Лизой Сойер.

В ходе переговоров обсуждены вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, перспективы проведения встречи между председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой и вице-президентом США Камалой Харрис, одновременно председательствующей на заседаниях верхней палаты американского Конгресса.

Как отмечалось, обмен мнениями по актуальной двусторонней повестке и активизации взаимодействия в сфере продвижения гендерного равенства и расширения экономических возможностей женщин, в том числе женщин Афганистана, может стать основным предметом возможных переговоров между главами верхних палат парламентов двух стран.

Американская сторона приветствовала предпринимаемые в Узбекистане меры, направленные на укрепление роли и повышение значимости женщин в обществе, а также в процессах принятия решений во всех секторах государственного управления. Представитель Белого дома также разделила приоритеты Узбекистана по обеспечению полноценной реализации потенциала женщин, получению ими качественного образования, необходимых стимулов для их деловой активности, а также недопущению дискриминации или насилия в какой-либо форме.

В данном контексте также обсуждены перспективы организации трехстороннего женского бизнес-форума Узбекистана, США и Афганистана, направленного на поддержку предпринимательства и социально-экономической активности женщин трех стран.

На встрече также расссотрен вопрос предоставления Узбекистану вакцин против COVID-19 в рамках анонсированного Белым домом плана по отправке в другие страны около 80 миллионов препаратов AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.