БАКУ /Trend/ - Южнокорейская компания будет импортировать узбекский шафран, передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

Вчера в Ташкенте в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча между представителями компаний BMB Trade Group и южнокорейской KGH.

В переговорах приняли участие председатель Наблюдательного совета компании BMB Trade Group Бекзод Маматкулов и генеральный директор компании KGH Хён Ким.

Было отмечено, что в последние годы сотрудничество между Узбекистаном и Республикой Корея, основанное на дружбе и доверии, поднялось до уровня стратегического партнерства.

Следует отметить, что объем двустороннего товарооборота между двумя странами растет, а сотрудничество предпринимателей расширяется. В свою очередь, важные проекты реализуются в сфере здравоохранения.

На встрече подчеркивалось, что эта позитивная динамика имеет особое символическое значение по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Также было отмечено, что между компаниями двух стран есть много неиспользованных возможностей.

В ходе открытых и дружеских переговоров компании подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, развитии народной медицины, продвижении лекарственных растительных продуктов на внутреннем и внешнем рынках, а также об экспорте продукции из шафрана.

В свою очередь, узбекский шафран, экспортируемый по этому соглашению, используется представителями KGH как чистое натуральное сырье при производстве широкого спектра косметических продуктов, таких как парфюмерия, средства гигиены, кремы и душистое мыло. Для этого есть необходимый потенциал с обеих сторон.

В итоге были определены конкретные предложения и рекомендации по реализации этого соглашения, а также «дорожная карта».

KGH имеет репутацию в области производства косметики, здравоохранения, особенно в области народной медицины не только в Южной Корее, но и Азии в целом. В этой стране, как и во всем мире, шафран широко используется при приготовлении парфюмерии и средств гигиены и является одним из ведущих лекарственных растений, рекомендованных корейскими врачами.