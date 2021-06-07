Посол Узбекистана обсудил вопросы открытия Торгового дома в Люксембурге

Посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильёр Хакимов встретился с главой люксембургской компании «Sonneg Luxembourg S.A», соотечественником Диёром Якубовым, сообщает Trend со ссылкой на Dunyo.info.

«Sonneg Luxembourg S.A» - оптовая текстильная компания, основанная в 2014 году, заработала репутацию надежного поставщика текстильной продукции благодаря исключительному обслуживанию клиентов, знанию отрасли и недорогим продуктам. Через Люксембургский склад широкий спектр текстильных изделий из Узбекистана распространяется по всей Европе.

Компания сотрудничает с такими узбекскими партнерами, как «Uztex Group», «Elegant», «Fiber», «Tmt», чьи товары экспортируются через «Sonneg Luxembourg S.A» на рынки Великобритании, Германии, Испании, Франции, Люксембурга, Польши, Чехии и Италии.

По словам Диёра Якубова, с начала этого года на европейские рынки было экспортировано готовой текстильной продукции под узбекским брендом примерно на 100 тысяч долларов, а до конца года ожидается поднятие этой цифры до восьмисот тысяч долларов.

По словам предпринимателя, «найти покупателя для узбекской продукции на европейских рынках – не проблема, проблема в организации поставки по европейским стандартам на регулярной основе».

В этом контексте с сожалением отмечалось, что некоторые экспортеры теряют доверие европейских партнеров, понижая внимание к качеству товаров в процессе наращивания партнерства.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации тренинга для узбекских текстильщиков и работников агропромышленного комплекса, проработки вопроса открытия Торгового дома в Люксембурге и выставки текстильных и шелковых изделий узбекских брендов по случаю 30-летия независимости Узбекистана.