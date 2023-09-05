Стартовал первый раунд политических консультаций между Узбекистаном и Люксембургом

БАКУ /Trend/ - В городе Люксембурге впервые состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, передает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Как сообщает ведомство, в ходе диалога был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в том числе обмен мнениями о современном состоянии двусторонних отношений и перспективах их развития в областях расширения политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и правовой базы.

Особое внимание было уделено предложениям по развитию экономической дипломатии, реализации совместных инвестиционных проектов, увеличению объемов взаимной торговли, в том числе экспорта узбекской текстильной продукции в Люксембург.

Была подчеркнута важность расширения связей в банковском секторе, финансовых услугах, здравоохранении, охране окружающей среды и других сферах.

На встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества в рамках Евросоюза и международных организаций, а также региональные вопросы.