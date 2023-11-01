Президент Франции посетит Узбекистан

БАКУ /Trend/ - 1-2 ноября текущего года президент Французской Республики Эммануэль Макрон намерен совершить официальный визит в Узбекистан.

Как передает Trend, визит будет совершен по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева,

В рамках визита в Самарканде состоятся официальные переговоры на высоком уровне, на повестке дня которых будет обсуждение вопросов дальнейшего развития многогранных отношений между Узбекистаном и Францией.

Основное внимание будет уделено расширению практического взаимодействия в сферах торговли, экономики, инноваций, инвестиций и культурных связей между двумя странами.

В рамках этого события, главы Узбекистана и Франции также планируют принять участие в совместном бизнес-форуме, который соберет представителей ведущих компаний и банковско-финансовых институтов обеих стран.

По итогам саммита предполагается подписание нескольких межправительственных и межведомственных соглашений, а также пакета соглашений в сфере торговли и инвестиций.