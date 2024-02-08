Узбекистан вошел в список крупных покупателей золота в мире за декабрь

БАКУ /Trend/ - В декабре 2023 года Узбекистан вошел в список крупных покупателей золота в мире, согласно информации от World Gold Council, передает Trend.

Согласно информации, Центральный банк Узбекистана приобрел в этот период 9 тонн драгоценного металла.

В этом рейтинге также значатся Турция (19 тонн), Китай (9 тонн), Катар (2 тонны), а также Монголия и Чехия, которые купили по 1 тонне золота.

Отмечается, что Казахстан (10 тонн) и Кыргызстан (2 тонны) заняли первые места среди крупнейших продавцов золота в мире к концу декабря 2023 года.