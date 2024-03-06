Узбекистан и ИБР обсудили реализацию совместных проектов

БАКУ /Trend/ - 5 марта текущего года министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, Лазиз Кудратов принял делегацию, возглавляемую руководителем Регионального офиса Исламского банка развития Ибрагимом Шукри, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи был рассмотрен текущий прогресс реализации совместного портфеля проектов, подробно обсуждены возникшие проблемы и приняты конкретные меры по их оперативному решению.

Учитывая высокий уровень доверия Исламского банка развития к Узбекистану, были обозначены перспективные области сотрудничества в приоритетных секторах экономики.

На текущий момент совместно с Исламским банком развития реализуется 8 проектов общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов, а также разрабатываются 4 перспективных проекта на общую сумму 434 миллиона долларов.