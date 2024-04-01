Узбекистан направит средства от ИБР на развитие сельской местности

БАКУ /Trend/ - Узбекистан привлек средства в размере $270 миллионов от Исламского банка развития (ИБР) для реализации второго этапа проекта «Комплексное развитие сельской местности». Решение о выделении средств было принято Советом директоров ИБР в декабре 2022 года, а соглашение о предоставлении финансирования было подписано в апреле 2023 года, передает Trend.

Согласно информации, общая стоимость второго этапа проекта составляет $293,5 миллиона, из которых $33,5 миллиона приходится на Узбекистан. Проект будет реализован в 157 сельских айлов в 21 районе Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей в период с 2024 по 2028 годы.

Сообщается, что участники проекта получат таможенные льготы от узбекистанского правительства. В рамках проекта планируется строительство 20 школ (19 из них в Самарканде), 14 детских садов, 10 кабинетов семейных врачей (все в Самарканде), установка 53 трансформаторов, а также создание инфраструктуры водоснабжения и электроснабжения на общую протяженность более 560 километров, включая почти 330 километров дорог.