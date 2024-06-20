Компании Узбекистана, Малайзии и Китая планируют совместно развивать «зеленую» энергетику

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 13 по 15 июня в Шанхае (Китай) состоялась 17-я международная конференция и выставка «Получение электроэнергии с помощью солнечных фотоэлектрических установок и «умная энергетика», передает Trend.

Согласно информации, на этом мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между ООО Green Energy, малазийской компанией Fabalous Sunview и Huawei Tech Investment Tashkent из Китая.

Согласно данному соглашению, планируется совместное развитие «зеленой» энергетики в Узбекистане и строительство малых солнечных фотоэлектрических электростанций общей мощностью 50 МВт на объектах социальной сферы, а также на зданиях и сооружениях государственных учреждений.