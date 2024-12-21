В Узбекистане ожидают увеличение объема кредитов, предоставленных бизнесу

ТАШКЕНТ /Trend/ - В 2024 году объем выданных узбекским предпринимателям кредитов составил 275 триллиона сумов ($21,335 млрд).

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания с представителями бизнеса, передает Trend.

Глава государства отметил, что в 2025 году этот показатель превысит 300 трлн сумов ($23,275 млрд).

Кроме того, президент сообщил, что для удовлетворения запросов предпринимателей банки планируют привлечь $6 млрд из внешних источников без государственных гарантий в 2025 году.