Иранский танкер потерпел бедствие у берегов Саудовской Аравии, экипаж спасен

2 мая 2019 07:28 (UTC+04:00)

Береговая охрана Саудовской Аравии спасла экипаж иранского нефтяного танкера Happiness 1, потерпевшего бедствие недалеко от порта Джидда в Красном море. Об этом в четверг сообщило Саудовское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на борту было 26 членов экипажа - 24 иранца и два выходца из Бангладеш. Никто из них не пострадал.

По данным агентства Associated Press, с танкера поступил сигнал бедствия в связи с отказом двигателя и потерей управления. В спасательной операции принимали участие несколько ведомств, в том числе природоохранные службы. Информация о возможном разливе нефти пока не поступала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу
США 01:28
ВВС аравийской коалиции атаковали авиабазу мятежников в Сане
В мире 01:08
Катар высказал несогласие с решением США ужесточить нефтяные санкции против Ирана
В мире 1 мая 23:37
Иран может экспортировать газ через Азербайджан
Энергетика 1 мая 17:34
Туркменистан представил Саудовской Аравии потенциал своего порта на Каспии
Бизнес 1 мая 14:11
Казахстан намерен увеличить товарооборот с Ираном до $3 млрд
Бизнес 1 мая 13:22
Лента новостей
В Нью-Йорке заключенным разрешили бесплатно совершать телефонные звонки
США 08:39
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в районе Командорских островов
В мире 08:25
США планируют испытать прототипы двух гиперзвуковых блоков до конца года
США 08:00
В Азербайджане начнется производство новых моделей Peugeot
Бизнес 07:50
Израиль нанес авиаудары по целям ХАМАС
Израиль 07:02
Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя вновь отложили
Другие страны 06:42
Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы
США 06:06
Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею на следующей неделе
США 05:49
Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
В мире 05:12