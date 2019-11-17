В Тегеране из-за снегопада закрыли школы

17 ноября 2019 00:13 (UTC+04:00)

Все начальные и средние школы в провинции Тегеран в Иране закроют в воскресенье, который является в Иране рабочим днем, из-за сильного снегопада, обрушившегося в субботу на страну, сообщает агентство ISNA со ссылкой на губернатора провинции Мохсени Бандпэя, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за прогноза метеорологической службы на завтрашний день (воскресенье), начальные и средние школы по всей провинции Тегеран будут закрыты в утреннюю и дневную смену", - заявил губернатор.

Агентство сообщает, что, согласно прогнозу погоды, в выходные в Тегеране ожидаются снег, ливень и сильный ветер. Температура воздуха составит от 1 до 5 градусов тепла. Отмечается, что в регионе ожидается понижение температуры.

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