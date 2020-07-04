Зариф: Иран шесть раз пытался запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке

Иранская сторона шесть раз пыталась запустить механизм по урегулированию споров в рамках ядерной сделки в связи с невыполнением своих обязательств США и европейскими участниками договора. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не верьте ажиотажу. Иран запускал механизм по урегулированию споров в рамках ядерной сделки шесть раз", - отметил он. Зариф добавил, что это происходило "в связи с нарушениями [условий соглашения] со стороны США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция)".

В пятницу МИД Ирана сообщил, что Зариф направил письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с критикой действий Великобритании, Германии и Франции по исполнению их обязательств в рамках ядерной сделки. По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави, в письме министр подчеркнул, что "любое вмешательство в текущее взаимодействие между Ираном и МАГАТЭ противоречит положениям ядерной сделки и может негативно повлиять на существующее сотрудничество".