Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 500 тыс.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Иране превысило 500 тыс. Об этом сообщила в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава исламской республики Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 3 822, общее количество заразившихся достигло 500 075", - приводит ее слова иранское агентство ISNA. Максимальный показатель суточного прироста инфицированных был зафиксирован 9 октября - 4 392.

Представитель Минздрава отметила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умер 251 пациент, а общее число летальных исходов достигло 28 544". Предыдущий антирекорд по числу летальных случаев был зафиксирован 5 октября - 235.

По данным ведомства, всего в стране выздоровели 406 389 человек.