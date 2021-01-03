Доход Ирана от нефтехимии достигнет 25 млрд. долларов к марту 2022 г

Министр нефти Ирана рассказал, что доход страны от нефтехимии достигнет 25 миллиардов долларов в конце следующего 1400 иранского календарного года (20 марта 2022 г.), передает Trend со ссылкой Iran.ru.

По словам Бижана Намдара Зангане, Иран смог получить доход в размере 11 миллиардов долларов во время первого бума нефтехимической промышленности семь лет назад, а во втором скачке ожидается, что доход достигнет 25 миллиардов долларов в конце следующего иранского календарного года.

Выступая на онлайн-церемонии открытия нефтехимических проектов в присутствии президента Хасана Рухани, Бижан Зангане добавил, что Министерство нефти добросовестно пыталось продолжить проекты развития нефтехимии в условиях незаконного эмбарго США в отношении Ирана.

Министр отметил, что, проводя политику Экономики сопротивления, Иран добился больших успехов в нефтехимической отрасли.

По словам Зангане, Иран заработал 2 миллиарда долларов от нефтехимической промышленности в 1997 году, а в 2013 году доход достиг 11 миллиардов долларов.

Выручка от нефтехимических проектов увеличится до 25 миллиардов долларов к 20 марта 2022 года, отметил он, добавив, что к 2025 году ожидается прибыль в 37 миллиардов долларов.

По словам министра, с завершением 19 нефтехимических проектов, намеченных к концу текущего иранского года (20 марта 2021 года), предприятия должны произвести 25 миллионов тонн нефтехимической продукции.