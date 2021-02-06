Джахангири: Стоимость нефтехимической продукции Ирана достигает $25 млн.

Первый вице-президент Эсхаг Джахангири сказал, что в этом году продукция нефтехимической отрасли страны достигнет 100 миллионов тонн стоимостью 25 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Нефтехимическая промышленность - один из важнейших факторов экономического развития страны», - сказал он.

«Санкции привели к тому, что мы потеряли 100 млрд долларов нефтяных доходов, которые, создали экономические условия для людей», - отметил он.

Нефтехимическая промышленность смогла принести стране миллиарды долларов, и у нас почти не было заводов, которые закрылись бы из-за невозможности поставлять сырье.