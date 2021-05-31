Иран входит в тройку крупнейших производителей катализаторов для нефтехимической промышленности в мире, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Катализаторы иранского производства используются в нефтехимическом проекте Masjed Soleiman, одном из самых важных проектов в нефтехимической промышленности страны. Проект имеет производственную мощность 3,25 тонны карбамида в сутки и приносит стране 268 миллионов долларов в год. В прошлом, в нефтехимических процессах в стране использовались только один или два катализатора производства Ирана, в этом проекте используются 8 катализаторов производства Ирана с объемом 344 куб. метров и стоимостью более 3 млн. долларов, которые были произведены научно-исследовательской компанией Sarv Oil and Gas.

Страна теперь стоит среди трех мировых держав, способных производить все катализаторы, необходимые в процессе производства мочевины и аммиака.

Катализаторы, поставляемые Sarv Oil and Gas Company, используются для гидрирования серы, десульфуризации, первичного риформинга с водяным паром, вторичного риформинга, метанирования и удаления водорода.