Время работы участков на выборах президента в Иране истекло

Время голосования на выборах президента в Иране официально завершилось в 02:00. При этом некоторые участки, где еще присутствуют люди, продолжают работать.

Об этом заявил в субботу штаб по проведению выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Время проведения голосования подошло к концу. В настоящий момент голосование продолжается только на тех участках, где остаются люди", - цитирует заявление агентство Клуб молодых журналистов.

При этом, как сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB, на большинстве участков, которые уже завершили работу, сейчас начался подсчет голосов.

Отметим, что 18 июня в Иране проходят 13-е по счету президентские выборы.

Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.

На пост президента претендуют четыре кандидата: секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати – кандидат от реформаторов.

Голосование должно было завершиться в полночь, но было дано разрешение при необходимости продлить его до 02:00 19 июня.

В Иране 31 область и 450 районов, общее число избирателей в стране составляет 59,3 миллиона человек.