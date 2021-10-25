Производство нефтехимии в Иране выросла на 8% в первом полугодии

Производство нефтехимической продукции в Иране выросло на восемь процентов в течение первых шести месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 22 сентября) по сравнению с тем же периодом в прошлом году, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Джалал Мир-Хашеми, директор по производственному контролю NPC, оценил объем производства нефтехимии за шесть месяцев в 32,8 млн. тонн и подчеркнул, что нефтехимические заводы в этот период работали с хорошей производительностью, сообщает Shana.

По словам чиновника, учитывая текущие потребности страны в производстве товаров медицинского назначения, таких как маски для лица, нефтехимическая промышленность продолжает увеличивать объемы производства, чтобы поставлять сырье в такие области.

Мир-Хашеми отметил, что благодаря принятым мерам и устойчивым поставкам сырья в текущем году, производство различной продукции на нефтехимических комплексах увеличилось, и, одновременно удовлетворяя потребности внутреннего рынка, были реализованы экспортные программы.

Подчеркнув, что нефтехимическая промышленность Ирана является одним из важнейших столпов развития страны и движущей силой экономики, он сказал: «Основной подход Национальной нефтехимической компании - завершить производственную цепочку, диверсифицировать продукцию, обеспечить сырьем отечественную промышленность и увеличить добавленную стоимость продукции в этой отрасли».

Мир-Хашеми заявил, что согласно составленным планам, рост и скачок производства нефтехимической промышленности Ирана стоит на повестке дня, добавив: «Все условия и инфраструктура были предоставлены для достижения скачка производства в иранской нефтехимической промышленности в настоящее время. В этом году будут восстановлены и простаивающие производственные мощности некоторых существующих комплексов».