Назван объем внешней торговли Ирана

БАКУ/Trend/ - Объем внешней торговли Ирана в прошлом иранском 1400 году (21 марта 2021 – 21 марта 2022 г.) составил 120 млрд долларов. Об этом заявил министр промышленности, торговли и рудников Исламской Республики Реза Фатеми Амин, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министр на встрече с председателем парламентской группы дружбы Ирана и Беларуси Андреем Савиных заявил, Исламской Республике удалось добиться такой внешней торговли с помощью такими методами, как клиринг, денежные переводы и средства, похожие на SWIFT.

Он отметил, что Иран находится под санкциями более 40 лет. «Есть различные методы для денежных переводов – торговля в национальных валютах и сотрудничество с банками, имеющими филиалы в других странах», заявил Фатеми Амин.

Кроме экспорта и импорта, министр торговли также предлагал начать совместное производство продуктов в Иране и Беларуси, чтобы углублять экономические отношения между двумя странами.

По его словам, Иран и Беларусь могут взаимодействовать в таких сферах, как производство медицинского и лазерного оборудования и меди.

«В Иране проживает 1% населения мира, но текущие разведанные запасы меди в Иране составляют 7% мировых запасов», добавил Фатеми Амин.

Министр также сообщил, что во главе торговой делегации вскоре посетить Беларусь с визитом, чтобы изучить пути развития двустороннего сотрудничества.