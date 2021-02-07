Иран увеличит производство нефтехимической продукции к следующему году

Нефтехимические производственный мощности Ирана к следующему иранскому году (начинается 20 марта 2020 года) достигнут 100 млн т/год. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил министр нефти Ирана Б. Зангане, выступая на церемонии официального открытия 14-й Международной выставки IRANPLAST 2021.

"Нефтехимические производственные мощности Ирана к следующему году достигнут 100 млн т. в год, что составит в денежном эквиваленте 25 млн. долларов, а к 2025 году этот показатель достигнет 33 млн. долларов", - сказал министр нефти.

Было отмечено, что из запланированных 17 проектов 11 уже введены в эксплуатацию. Другие проекты будут введены в эксплуатацию в ближайшие месяцы.