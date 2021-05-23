В Иране открыты новые нефтехимические производства

В Иране открыт ряд национальных проектов в области нефтехимической промышленности инвестиционной стоимостью на сумму $1304 млн.,передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Нефтехимические проекты министерства нефти введены в эксплуатацию в провинциях Хузестан и Бушер. Созданы рабочие места для 2454 человек.

Также был введен в эксплуатацию завод по производству этанола в городе Ассалуе. Сумма пректа составила $406 млн.