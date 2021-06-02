Министр энергетики Ирана примет участие в ПМЭФ-2021

Министр энергетики Ирана, сопредседатель постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Реза Ардаканиан примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Одновременно с проведением 24-й Петербургской международной экономической конференции в Роccии, Министр энергетики Ирана, сопредседатель постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Реза Ардаканиан прибудет в Санкт-Петербург", написал посол в Twitter.

"В ходе визита министр встретится со своим российским коллегой, чтобы рассмотреть последнее состояние двустороннего экономического сотрудничества в рамках совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами", добавил он.

На полях конференции министр встретится с генеральным секретарем Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. "На встрече будет обсуждаться сотрудничество Ирана с Евразийским экономическим союзом в рамках соглашения о создании зоны свободной торговли и процесс постоянного членства Ирана в Евразийском экономическом союзе", сообщил Джалали.