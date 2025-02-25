Экспорт иранской продукции в страны Евразийского экономического союза увеличился

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 г. по 19 января 2025 г.) экспорт иранской продукции в страны-члены Евразийского экономического союза увеличился на 22% в стоимостном выражении и на 27% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 г. по 20 января 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ представитель комитета по международным отношениям и развитию торговли Иранского дома промышленности, рудников и торговли Рухулла Латифи.

По его словам, за 10 месяцев экспорт Ирана в страны-члены Евразийского экономического союза составил 4,28 миллиона тонн на сумму 1,63 миллиарда долларов.

Иран за указанный период экспортировал в Россию 2,1 миллиона тонн грузов на сумму 889 миллионов долларов, в Казахстан - 390 тысяч тонн на сумму 227 миллионов долларов, в Кыргызстан - 49,4 тысячи тонн на сумму 95,3 миллиона долларов, в Беларусь - 17 тысяч тонн на 16,5 миллиона долларов и в другие страны - 1,71 миллиона тонн на сумму 403 миллиона долларов, сообщил Латифи.

Иранский чиновник добавил, что за 10 месяцев Иран экспортировал в страны-члены Евразийского экономического союза в основном продовольственную и сельскохозяйственную продукцию на сумму 726 миллионов долларов, полиэтилен и резиновые изделия - на сумму 229 миллионов долларов, горнодобывающие минералы и нефтепродукты - на сумму 175 миллионов долларов, изделия из железа - на сумму 156 миллионов долларов, керамику - на сумму 33 миллиона долларов, ковры - на сумму 19 миллионов долларов, лекарственные препараты - на 11,5 миллиона долларов.

Добавим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 127 миллионов тонн на сумму около 47,8 миллиарда долларов. За 9 месяцев экспорт иранской ненефтяной продукции увеличился на 18% в стоимостном выражении и на 12% в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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