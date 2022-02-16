Иран не собирается обсуждать с США и Европой вопросы, которые выходят за рамки СВПД

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани заявил, что Иран не будет обсуждать с США и Европой вопросы, которые выходят за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"США и Европа провалили испытание выполнением своих обязательств по ядерной сделке. СВПД теперь стал пустым документом для Ирана в экономической сфере и отмене санкций", написал Шамхани в своем Twitter.

По его словам, не рамок СВПД не будут никаких переговоров между Ираном и США и Европой.