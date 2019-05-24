Глава МИД Ирана призвал страны мира противодействовать санкциям США

24 мая 2019 02:18 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал страны мира противодействовать санкциям США, цель которых – изменить существующий мировой порядок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Очевидно, что в действительности США своими санкциями взяли под прицел мировой порядок. Если этому не противодействовать, международное сообщество окажется в затруднительном положении", - сказал министр, прибыв в Пакистан для переговоров с властями этой страны.

В этой связи он указал на санкции США не только против Ирана, но и против Китая.
"Если мировое сообщество позволит этому продолжаться, порядок международных отношений окажется во власти тех, кому закон не писан", - добавил Зариф, как следует из видео, опубликованном МИД Ирана.

Он также коснулся региональной обстановки, отметив, что в регионе складывается сложная и опасная ситуация, и сообщив о необходимости проведения консультаций по этой проблеме с соседними странами.

В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Администрация президента США Дональда Трампа 22 апреля объявила, что не будет продлевать эти исключения.

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