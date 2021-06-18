Главный претендент на пост президента Ирана проголосовал на выборах

Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси проголосовал в пятницу на президентских выборах, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС. Кандидат в президенты отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в мечети Эршад в районе Рей на юге Тегерана.

"Я надеюсь, что в результате выборов будет сформировано правительство, которое сможет справиться с проблемами народа", - заявил Раиси. "Приходите, участвуйте в выборах", - добавил он.

Избирательные участки в Иране открылись в 07:00 по местному времени. Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за Раиси готовы проголосовать 63% людей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9% избирателей. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.