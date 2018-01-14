Власти Ирана сообщили о 25 погибших в ходе прошедших протестов

14 января 2018 16:03 (UTC+04:00)

Судебные власти Ирана уточнили данные о погибших и задержанных в ходе протестов, недавно прошедших в стране: погибли 25 человек, 400 были задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Ранее сообщалось о 20 погибших и около 450 задержанных.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Комиссия парламента Ирана по нацбезопасности проведёт экстренное заседание
Политика 16:35
Горевший в Восточно-Китайском море иранский танкер затонул после взрыва
В мире 14:24
Иран заявил о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера SANCHI
Общество 13:07
В Израиле увидели готовность ряда стран ЕС усилить давление на Иран
Израиль 12:25
В Иране сняли запрет на Telegram
Политика 12:12
Казахстан и Иран подписали меморандум об облегчении турпоездок
Туризм 11:06
После протестов власти Туниса выделят 40 миллионов долларов малоимущим семьям
Арабские страны 10:15
Макрон заявил о важности выполнения обязательств по ядерному соглашению с Тегераном
Европа 02:55
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество 13 января 22:19
МИД КНР выступил за сохранение соглашения по Ирану и против односторонних санкций США
Китай 13 января 20:42
В Восточно-Китайском море в горящем танкере нашли тела двух моряков
Китай 13 января 11:57
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
США 13 января 04:56
Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма
США 13 января 00:19
Трамп в последний раз "снял" санкции с Ирана - администрация США
США 13 января 00:07
США ввели санкции по Ирану против пяти физических лиц и девяти структур
США 12 января 23:52
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Сирии в преддверии конгресса нацдиалога
Россия 12 января 13:33
Иранские спасатели прибыли в Китай на поиски экипажа загоревшегося танкера
Китай 12 января 12:17
Трамп решил продлить приостановку санкций против Ирана
США 12 января 11:55