Песчаная буря в Иране стала причиной закрытия школ

24 апреля 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все школы района Мирджава в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан закрыты из-за песчаной бури.

Об этом сказал губернатор района Фархад Сархади, сообщает в среду Trend.

По его словам, песчаная буря началась накануне в северной и центральной частях провинции.

«Скорость ветра в районе Мирджава достигала 80 км/ч», - сказал Сархади.

Как сообщают синоптики, ураганный ветер на территории провинции ожидается и завтра.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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