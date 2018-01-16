Чебурашка и его друзья на сцене в Баку (ФОТО)

16 января 2018 19:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя начали подготовку к постановке нового спектакля, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новый детский спектакль под названием "Чебурашка" будет поставлен по произведению российского писателя Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья".

Режиссер-постановщик спектакля – Айла Гашимова, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, над музыкальным оформлением работает Рамиг Насиров, постановщик танцев – Джейхун Дадашов.

Роли в спектакле исполнят – заслуженная артистка Алмаз Мустафаева, актеры Сабина Мамедова, Хаяла Мейданова, Мушфиг Алиев, Ясамян Мамедова, Зульфия Алгусейнова, Анар Сафиев, Зюмрюд Гулиева, Ася Атакишиева, Адалят Абдулсамед, Ильхам Асадов, Юсиф Дадашов и другие.

Премьера спектакля состоится 18 марта в 12:00 и 14:00.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Заставить зрителя "додумать": Парад моноспектаклей в Баку (ФОТО)
Культура 11 января 14:48
Невеста, влюбленная в Вургуна (ФОТО)
Культура 5 января 16:29
"Человек-паук" в гостях у бакинцев (ФОТО)
Культура 28 декабря 2017 13:42
Подарок от азербайджанских актеров детям профессоров (ФОТО)
Культура 27 декабря 2017 11:36
Парад моноспектаклей в Баку
Культура 18 декабря 2017 15:45
Азербайджанские актеры с юмором расскажут о семейно-бытовых отношениях
Культура 6 декабря 2017 15:58
"Живу, как хочу": азербайджанская актриса в новой роли
Культура 25 ноября 2017 15:57
История любви Кёроглу и Нигяр в новой версии (ФОТО)
Культура 18 ноября 2017 14:37
О любви Кёроглу и Нигяр: древний эпос глазами современников
Культура 14 ноября 2017 11:51
"Человек-паук" покажет свою суперловкость в Баку (ФОТО)
Культура 8 ноября 2017 12:37
Азербайджанский актер назван самым обаятельным в России
Культура 1 ноября 2017 13:45
"Путешествия Гулливера" в Баку (ФОТО)
Культура 28 октября 2017 16:53
В Баку появится "Снежная королева" (ФОТО)
Культура 25 октября 2017 11:40
В украинской газете опубликован материал об азербайджанском спектакле
Культура 23 октября 2017 19:54
В Баку появится новая версия "Гринча: зеленого человека"
Культура 17 октября 2017 12:58
Шовги Гусейнов удостоен награды Международного фестиваля "Мария" (ФОТО)
Культура 11 октября 2017 17:55
Азербайджанский театр вернулся из Калмыкии с дипломами
Культура 11 октября 2017 13:39
"Путешествия Гулливера" с азербайджанскими актерами (ФОТО)
Культура 5 октября 2017 18:58