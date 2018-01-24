Азербайджанские художники участвуют в международном семинаре в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские мастера кисти принимают участие во II Международном семинаре художников тюркского мира, который проходит в турецком городе Адана. Об этом сообщил Trend Life художник Ильгар Акперов.

Семинар проходит в формате творческой лаборатории. В нем принимают участие 93 художника из Азербайджана, Турции, Боснии и Герцеговины, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и других стран.

Азербайджан на семинаре представляют Ильгар Акперов, Вахид Новрузов, Хамза Садыгов, Арзу Новрузов, Габиб Аллахвердиев.

В ходе семинара, который продлится до 31 января, его участники создадут произведения, отражающие природу, исторические памятники и культуру Аданы, а также примут участие в дискуссиях и других мероприятиях.

По итогам семинара будет организована художественная выставка.

(Автор: Джани Бабаева)

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