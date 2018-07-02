Азербайджанский рассвет в горах Швейцарии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Утренний рассвет гости Мартиньи встретили концертной программой "Мугам- Джаз" лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста, ханенде Гочага Аскерова и известного французского джазмена Пьера де Трегомана, сообщили Trend Life в пресс-службе азербайджанского музыканта.

Концерт, представленный в синтезе азербайджанского мугама и французского джаза, по словам исполнителей, объединяют Восток и Запад, древность и современность, прошлое с настоящим. Выступление артистов, которое началось в пять утра и длилось до рассвета, прошло в сопровождении Эльнура Микаилова (кяманча), Кямрана Керимова (нагара), Ибрагима Бабаева (тар) и Васифа Гусейнзаде (пиано).

Прозвучали песни из альбома "Mugham Souls", который был издан в Италии в 2017 году, а также композиции мугама "Баяты кюрд", "Шур", азербайджанская народная песня "Сары гялин".

Мартиньи - коммуна в Швейцарии, является франкоязычной столицей округа Мартиньи в кантоне Вале. Расположен на пересечении дорог, связывающих Италию, Францию и Швейцарию. Мартиньи расположен на высоте 471 м около 33 км к юго-юго-востоку от Монтре. Зимой Мартиньи пользуется популярностью из-за многочисленных близлежащих горнолыжных курортов Альп, таких как Вербье.

Концертная программа – очередное совместное выступление Гочага Аскерова и Пьера де Трегомана, ранее музыканты уже выступали в Баку и Париже. В 2016 году Пьер де Трегоман учился искусству мугама у Гочага Аскерова. В результате этого дружественного, и в то же время - профессионального знакомства, два музыканта создают репертуар в стиле традиционного мугама, который собран из их личных композиций и импровизаций.

(Автор: Вугар Иманов)

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