Кубинский темперамент и американские импровизации в вечернем Баку (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий концерт "Латино" легендарного джазового пианиста и трубача Артуро Сандовала, организованный Premier LTD Art Management при содействии посольства США в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Обладатель Президентской медали Свободы, 10-кратный обладатель награды Грэмми, лауреат премии "Эмми", 6-кратный обладатель награды Билборд Артуро Сандовал в этом году отмечает свое 70-летие, но глядя его задор и эмоции, можно сказать, что он "моложе всех молодых". Выдающийся музыкант, один из самых ярких, многогранных и признанных исполнителей нашего времени! Феномен заключается в непревзойденной игре на трубе – кубинскому музыканту удается извлекать из этого инструмента ноты, которые никому другому так сыграть не удается. Он также мастерски владеет клавишными и ударными инструментами. Поэтому он и предстал в Баку в качестве человека-оркестра! В этот вечер темпераментное сочетание джаза, классики, традиционных кубинских мотивов подарили бакинцам большой праздник джаза. Одним из интересных моментов стало, когда он устроил джазовый битбокс и сыграл на хомусе – музыкальном инструменте народов севера. Виртуозный трубач в этот вечер удивил бакинских зрителей еще и исполнением на фортепиано, ударных, а также потрясающими импровизациями и даже вокальным исполнением. В этот вечер вместе с мастером также блистали - перкуссионист Тики Пасиллас, саксофонист Майк Такер, пианист Макс Геймер, басист Джон Белзегай и ударник Джони Фрайди.

Ведущий вечера - педагог Азербайджанской национальной консерватории, джазовый обозреватель Тофик Гасансой рассказал о жизни и творчестве Артуро Сандовала, который родился в Артемисе, на Кубе. Он испытал значительное влияние легенд джаза, таких как Чарли Паркер, Клиффорд Браун и Диззи Гиллеспи, с которым он встретился в 1977 году. Гиллеспи быстро стал для него наставником и коллегой, играя вместе с Артуро на концертах в Европе и на Кубе, и позже, выступая в одной из главных ролей в The United Nations Orchestra. Сандовал иммигрировал с Кубы в США в 1990 году. Его Биография Сандоваля стала основой фильма компании 2000 TV «For Love or Country: The Arturo Sandoval Story», где главную роль сыграл Энди Гарсия. Ныне Артуро Сандоваль живёт в городе Калабасас (штат Калифорния). Своим мастерством классического исполнителя музыкант завоевал признание самых прославленных дирижеров, композиторов и симфонических оркестров во всем мире.

Временно поверенный США в Азербайджане Уильям Гил выразил благодарность организатору концерта, генеральному директору Premier LTD Art Management Назакет Гасымовой и Дворцу Гейдара Алиева.

