На мосту между Востоком и Западом (ФОТО)

17 апреля 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел концерт проводимого Средней специализированной музыкальной школой им.Бюльбюля фестиваля “Şərqlə-Qərbin körpüsündə” (“На мосту между Востоком и Западом”) в рамках проекта OSEP 2019, сообщает Trend Life.

Выступивший перед концертом директор школы, народный артист Теймур Гейчаев вкратце рассказал о программе фестиваля и проводимых в его рамках мероприятиях, направленных на поддержку и развитие творческих способностей юных талантов. Он также выразил благодарность Международному центру мугама за поддержку и содействие в проведении мероприятий.

На концерте в исполнении учащихся школы прозвучали произведения Д.Скарлатти, А.Корелли, И.С.Баха, Ф.Купера, Д.Самартини.

Напомним, что проходящий в рамках проекта OSEP 2019 фестиваль "Şərqlə-Qərbin körpüsündə" продолжится до 17 апреля.

(Автор: Вугар Иманов)

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