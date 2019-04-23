Танцевальный коллектив Азербайджана признан лучшим ТЮРСКОЙ (ФОТО)

23 апреля 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Кыргызстане в рамках «Ош – культурная столица тюркского мира» прошел Международный фестиваль этнических танцев тюркских государств и гала-концерт участников международной программы, организованный ТЮРКСОЙ. Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова под управлением заслуженного деятеля искусств Эльчина Аббасова завоевал первое место фестиваля, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

На открытии вечера в Национальном драматическом театре города Ош мэр города Таалайбек Сарыбашов поблагодарил всех, кто внес свою лепту в реализацию столь важного проекта - объявление Оша культурной столицей тюркского мира. Он также выразил особую радость, что организация ТЮРКСОЙ сделала свой выбор в пользу Оша, что, несомненно, станет новым этапом в развитии города не только в сфере культуры, но и во всех областях.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов сказал, что городу Ош более трех тысячелетий, и что благодаря своему расположению на Великом шелковом пути сформировались его богатые традиции и культура. Касеинов поздравил горожан и весь тюркский мир со столь значимым событием.

Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов отметил, что в течение трех дней Ош превратился в площадку яркого искусства тюркского мира, а гости Кыргызстана в рамках открытия Года «Ош – культурная столица тюркского мира-2019» смогли познакомиться с культурными и природными достопримечательностями страны, национальной кухней и народно-прикладным искусством кыргызской земли.

В заключение гости из Азербайджана, Боснии, Казахстана, Македонии, России, Сербии, Туркменистана, Турции, Узбекистана и других стран показали свое танцевальное искусство.

(Автор: Вугар Иманов)

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