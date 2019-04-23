Азербайджанский "Гранатовый сад" покажут в Казани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фильм "Nar bağı" (Гранатовый сад) вошел в конкурсную программу Казанского международного фестиваля мусульманского кино, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт кинофестиваля. В 2019 году кинофорум пройдет с 24 по 30 апреля.

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят в 2016 году по заказу министерства культуры Азербайджана.

Режиссер-постановщик - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмайлов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой приезжает в родной дом, где живет его семья. Но после долгого отсутствия ничто уже не будет так, как прежде…

Напомним, что ранее "Nar bağı" с успехом был представлен на кинофестивалях в Болгарии, Турции, Иране, Германии, Беларуси, Австралии, Казахстане, Чехии, США, Таджикистане и других странах. В 2017 году был включен в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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