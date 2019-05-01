В Баку открылся Фестиваль американских фильмов "Сила человеческого духа" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Park Cinema Flame Towers состоялось открытие Фестиваля американских фильмов (American Film Festival) "Сила человеческого духа", сообщает Trend Life. Фестиваль проходит при совместной организации посольства США в Азербайджане и сети кинотеатров Park Cinema.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, известные деятели культуры и искусства, многочисленные поклонники кинематографа.

В своем выступлении на мероприятии заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гил отметил, что фестиваль американских фильмов пройдет с 1 по 5 мая в Баку.

Было подчеркнуто, что в течение пяти дней в Park Cinema Flame Towers каждый вечер будут показаны интересные фильмы, посвященные силе человеческого духа. Фестиваль открывается показом фильма "Человек на Луне".

Уильям Гил выразил уверенность, что зрители, пришедшие на показы получат большое удовольствие от просмотра кинофильмов.

Пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев проинформировал гостей о программе кинопоказов . Так, зрители смогут посмотреть следующие фильмы – "Красивый мальчик", "Зеленая книга", "С любовью, Саймон" и "Звезда родилась". Киноленты будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Далее вниманию публики был представлен фильм "Человек на Луне".

"Человек на Луне" - американская биографическая драма 2018 года режиссера Дэмьена Шазелла, основанная на книге Джеймса Р. Хэнсена "Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга".

В ролях - Райан Гослинг, Клер Фой, Джейсон Кларки другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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