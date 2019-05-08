"Человек" из Азербайджана едет в Хорватию

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Руслана Агазаде "İnsan" ("Человек") примет участие в Международном фестивале одноминутных фильмов в Хорватии (27th Croatian One-Minute Film Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фестиваль пройдет с 29 мая по второе июня 2019 года в городе Пожега. В программу мероприятия в этом году вошли 60 фильмов из разных стран.

Фестиваль, организованный при поддержке Ассоциации хорватских фильмов, проходит уже более 20 лет и представляет одноминутные фильмы со всего мира.

Отметим, что режиссером и оператором фильма "İnsan" является член "Клуба молодых кинематографистов", действующего при киностудии, Руслан Агазаде, продюсер - Чингиз Гуламалиев.

(Автор: Джани Бабаева)

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