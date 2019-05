Самый изобретательный музыкант Erik Truffaz откроет Дни джаза в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Третий Международный фестиваль Baku Summer Jazz Days откроет один из самых интеллигентных и изобретательных европейских джазменов Эрик Трюффаз. Французский музыкант со своим квартетом представит бакинской публике свою неповторимую программу 10 июня на сцене Международного центра мугама, сообщает Trend Life.

Baku Summer Jazz Days - это многогранный международный проект, зародившийся по инициативе Продюсерского центра Premier Art Management при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Концерты будут проходить с 10 по 15 июня. В мероприятии наряду с азербайджанскими мастерами джаза примут участие музыканты из России, Израиля, Франции, Грузии и Швейцарии.

Импровизации – конек французского трубача. Музыкальная критика называет его творчество ярким и неповторимым. Он один из самых блестящих и активных европейских джазменов, которого не нужно представлять тем, кто интересуется импровизационной музыкой. Благодаря экспериментам с электронной музыкой, драм-н-бейсом и эмбиентом, использованию разных примочек и мягкому саунду, он полюбился ценителями неконсервативного джаза и электроники с первых же своих пластинок. Музыка Трюффаза настолько уникальна, что её нельзя отнести к какому то определенному жанру. Многие композиции насквозь пропитаны дуновениями современности и будущего.

Эрик Трюффаз родился в семье музыкантов в 1960 году во Франции. Его отец профессионально играл на саксофоне и был руководителем небольшого оркестра. С юных лет он впитал в себя сущность и красоту музыки. Он старался понять каждое услышанное музыкальное произведение, видя в нем что-то новое и привлекательное. Начиная с 6 лет, он стал осваивать азы игры на различных инструментах. С 8 лет Эрик уже играл в оркестре отца. Любимым инструментом будущего музыканта стала труба. Во время учебы в колледже Эрик попадает под сильное влияние рок-музыки. Он углубляется в творчество коллектива Deep Purple и их современников. В этот период музыкант научился играть на гитаре. Как сам артист часто отмечает, самое сильное влияние на его творчество и вообще на становление музыкантом, помимо родного отца сыграл Майлз Дэвис.

Долгое время Эрик находился в поиске нового и необычного. Со временем Эрик начинает сочинять немыслимые композиции и создает ошеломляющие импровизации на этом инструменте. Постепенно его начинают признавать в высших музыкальных кругах, и он становиться одним из лучших начинающих неординарных музыкантов. В 1990 году Эрик Трюффаз создает собственный коллектив Erik Truffaz Quintet. Группа мгновенно стала популярна и начала выигрывать одну за другой престижные награды. В 1996 году Трюффаз подписывает контракт с компанией EMI и выпускает три альбома. В 2000 году он совместно со своими музыкантами выпустил альбом The Mask, который "взорвал" общество меломанов всего мира. В 2003 году его команда порадовала слушателей альбомом The walk of the giant turtle. А в 2005 году он записал сенсационный альбом Saloua. Всего на счету артиста 20 музыкальных альбомов, последний из которых Doni Doni (2016) музыкант выпустил как очередной свой эксперимент, вдохновившись на сей раз африканской музыкой.

"Единственное наше оружие - это искусство, и я лучше умру, чем перестану играть музыку. Это просто невозможно", - говорит музыкант.

