"Поцелуй феи" от азербайджанского дирижера

14 мая 2019 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, главный дирижер Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Фахраддин Керимов выступил на Международном фестивале в Румынии, сообщили Trend Life в пресс-службе дирижера.

В городе Тыргу-Муреш (Румыния) открылся 49-й Международный музыкальный фестиваль "Tirgu Mures Music Days", который проходит в зале Государственной филармонии.

Фахраддин Керимов вот уже в 15 раз был приглашен на данное торжественное событие. Многолетняя творческая дружба связывает маэстро Керимова с симфоническим оркестром филармонии.

В программе были представлены произведения Моцарта, Вебера и Стравинского. Блестяще исполненные партитуры, в особенности виртуозная балетная сюита Игоря Стравинского "Поцелуй феи", ставшая премьерой фестиваля, вызвали восторженные отзывы публики и овации зала.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Румыния обсудили перспективы делового партнерства
Бизнес 8 мая 11:53
Лидеры ЕС обсудят на саммите в Румынии стратегию сообщества на ближайшие пять лет
Европа 7 мая 04:41
"Трубадур" принес успех Фахраддину Керимову в Якутии
Культура 24 апреля 15:58
Турция и Румыния проведут военно-политические консультации
Турция 18 апреля 11:03
Азербайджанский борец победил армянского соперника и завоевал "бронзу" Европы
Общество 13 апреля 20:24
США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD
США 11 апреля 18:53
Лента новостей
Самая дорогая чашка кофе в США стоит $75
В мире 12:36
Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанских военнослужащих
Происшествия 12:28
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 12:27
При организации Фонда Гейдара Алиева Азербайджан представлен на 58-й Венецианской биеннале (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12:22
На дне глубочайшей впадины Мирового океана обнаружили пластиковый мусор
В мире 12:17
Студенты Бакинской Высшей школы нефти будут работать в НПЗ Star и комплексе Petkim
Общество 12:15
В Азербайджане названы имена лауреатов литературной премии "Золотое слово"
Культура 12:14
Глава минтруда Азербайджана о повышении заработной платы
Бизнес 12:06
Ускорился рост ВВП Казахстана
Экономика 12:02