"Поцелуй феи" от азербайджанского дирижера

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, главный дирижер Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Фахраддин Керимов выступил на Международном фестивале в Румынии, сообщили Trend Life в пресс-службе дирижера.

В городе Тыргу-Муреш (Румыния) открылся 49-й Международный музыкальный фестиваль "Tirgu Mures Music Days", который проходит в зале Государственной филармонии.

Фахраддин Керимов вот уже в 15 раз был приглашен на данное торжественное событие. Многолетняя творческая дружба связывает маэстро Керимова с симфоническим оркестром филармонии.

В программе были представлены произведения Моцарта, Вебера и Стравинского. Блестяще исполненные партитуры, в особенности виртуозная балетная сюита Игоря Стравинского "Поцелуй феи", ставшая премьерой фестиваля, вызвали восторженные отзывы публики и овации зала.

(Автор: Джани Бабаева)

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