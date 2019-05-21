Его песни исполняли Рашид Бейбутов и Шовкет Алекперова

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 25 июня в 19:00 состоится концерт, на котором прозвучат песни народного артиста Азербайджана, известного композитора Огтая Кязыми, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

На концерте выступят народные артисты Азер Зейналов, Самир Джафаров, Заур Рзаев, Назпери Досталиева, Мелекханум Эйюбова, заслуженные артисты Теймур Амрах, Заур Амирасланов, Арзу Алиева, Илькин Ахмедов, Закир Алиев, Айбениз Гашимова, Лала Мемедова, Нигяр Шабанова, Агшин Абдуллаев, известные исполнители Аяз Гасымов, Самир Пириев, Ровшан Азиз, Арастун Гулиев, Нармин Керимбекова, Надир Гафарзаде, Ниджат Джафарзаде, Камиля Набиева, Сабина Арабли, Алмаханым Ахмедли, Фуад Мусаев, Забита Алиева и другие.

Вокалисты выступят в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра имени Тофига Ахмедова Азербайджанского телевидения и радио под управлением Джавада Тагизаде и ансамбля народных инструментов "Хатира" имени Ахсана Дадашева Азербайджанского телевидения и радио.

На вечере прозвучат любимые миллионами слушателей композиции "Əlvida", "Bakının qızları", "Qocalır anam", "Tələsin, insanlar", "Dünya bir nəğmə idi", "Bu dünya", "Eşqimin bəxti", "Mehriban insanlar", "Qaytar, eşqimi", "Cavanlığım", "Qaytağı" и другие.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, онлайн на www.iticket.az, центрах ASAN xidmət, и кассах торговых центров Gənclik и 28 Mall. Цена билетов 10-70 манатов.

Телефоны для справок (012) 441-21-31

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Огтай Кязыми родился 27 декабря 1932 года в Астаре. Является автором многих популярных песен и сложных произведений. Его композиции исполняли такие известные певцы, как Рашид Бейбутов, Зейнаб Ханларова, Шовкет Алекперова, Огтай Агаев, Эльдар Ахундов, Ялчын Рзазаде, Мамедбагир Багирзаде и другие.

Композитор скончался 9 августа 2010 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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