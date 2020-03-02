Азербайджанская писательница награждена российской медалью Чехова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница и поэтесса Нармина Мамедзаде награждена медалью "Антон Чехов 160 лет", а ее рассказ "Дверь" вошёл в Антологию русской прозы 2019 года, сообщает Trend Life.

Антология русской прозы - ежегодное многотомное книжное издание Российского союза писателей, представляющее наиболее значимых авторов современной литературы. Медаль "Антон Чехов 160 лет" учреждена Российским союзом писателей и по своему статусу является общественной наградой, вручаемой за вклад в развитие русской литературы.

Напомним, что в прошлом году Российским союзом писателей Нармине Мамедзаде была вручена медаль "Владимир Маяковский 125 лет", имеющую специальную номинацию для граждан иностранных государств, которые пишут на русском языке, и вручается "За особые заслуги в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами, за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур различных наций, пропаганду русского языка за рубежом".

Нармина Мамедзаде – выпускница факультета международного права Бакинского государственного университета, член Союза писателей Азербайджана, лауреат премии "Золотое перо" (Qızıl qələm, Азербайджан) и Германского международного литературного конкурса "Лучшая книга года". Автор книг "Четыре сезона одной души", "Воспоминания по Цельсию", "Тароки", "Седьмая кукла Доура" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)